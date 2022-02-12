الأردن .. طريقة عمل سمبوسك مشكل جبن

سمبوسك مشكل جبن هي وجبة عربية وتشتهر بها دولة الأردن، حيث تعتبر من الأطباق الجانبية التي لا غنى عنها.
مكونات سمبوسك جبن
2 كوب دقيق
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة
1/2 كوب ماء دافئ
قليل من السكر
1/3 كوب زيت نباتي
1/2 كوب جبن فيتا مبشور
1 كوب جبن حسب الرغبة
1 بصلة متوسطة مفرومة فرما ناعما.
1 ملعقة صغيرة حبوب السمسم
طريقة عمل سمبوسك جبن
1- تذوب الخميرة في أربع ملاعق صغيرة من الماء الدافئ حتى تصبح ناعمة.
2- نخل السكر والملح والدقيق في وعاء كبير. صب ماء الخميرة والزيت والماء الدافئ المتبقي في وسط الوعاء.
3- تخلط جيدا باليد حتى تصبح ناعمة.
4- نقل إلى سطح مستو مغطى بالدقيق اعجن الخليط حتى تصبح ناعمة.
5- ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت، وغطيها بقطعة قماش نظيفة واتركيها في مكان دافئ لترتفع، ويجب أن يتضاعف حجمها.
6- أعد العجينة إلى السطح المغطى بغبار الطحين واعجن جيدًا.
7- قسّم العجين إلى كرات بحجم كرة ولفها إلى دوائر قطرها 8 بوصات (20 سم).
8- ضعي دوائر العجين تحت قطعة قماش مبللة لمنعها من الجفاف.
9- اخلطي الجبن والبصل وبذور السمسم معًا، وضعي ملعقة كبيرة ممتلئة من الحشوة على كل دائرة عجين.
10- اطوي العجينة لتشكيل مثلث دائري.
11- تُقلى بالزيت حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، وطهي كل جانب بالتساوي.
12- قدميها وهي لا تزال دافئة.