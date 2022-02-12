الأردن .. طريقة عمل سمبوسك مشكل جبن

سمبوسك مشكل جبن هي وجبة عربية وتشتهر بها دولة الأردن، حيث تعتبر من الأطباق الجانبية التي لا غنى عنها.

مكونات سمبوسك جبن

2 كوب دقيق

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة

1/2 كوب ماء دافئ

قليل من السكر

1/3 كوب زيت نباتي

1/2 كوب جبن فيتا مبشور

1 كوب جبن حسب الرغبة

1 بصلة متوسطة مفرومة فرما ناعما.

1 ملعقة صغيرة حبوب السمسم

طريقة عمل سمبوسك جبن

1- تذوب الخميرة في أربع ملاعق صغيرة من الماء الدافئ حتى تصبح ناعمة.

2- نخل السكر والملح والدقيق في وعاء كبير. صب ماء الخميرة والزيت والماء الدافئ المتبقي في وسط الوعاء.

3- تخلط جيدا باليد حتى تصبح ناعمة.

4- نقل إلى سطح مستو مغطى بالدقيق اعجن الخليط حتى تصبح ناعمة.

5- ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت، وغطيها بقطعة قماش نظيفة واتركيها في مكان دافئ لترتفع، ويجب أن يتضاعف حجمها.

6- أعد العجينة إلى السطح المغطى بغبار الطحين واعجن جيدًا.

7- قسّم العجين إلى كرات بحجم كرة ولفها إلى دوائر قطرها 8 بوصات (20 سم).

8- ضعي دوائر العجين تحت قطعة قماش مبللة لمنعها من الجفاف.

9- اخلطي الجبن والبصل وبذور السمسم معًا، وضعي ملعقة كبيرة ممتلئة من الحشوة على كل دائرة عجين.

10- اطوي العجينة لتشكيل مثلث دائري.

11- تُقلى بالزيت حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، وطهي كل جانب بالتساوي.

12- قدميها وهي لا تزال دافئة.