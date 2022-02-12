عاجل
نشرة الصحة والمرأة .. الكشف عن فيروس قاتل يصيب الدماغ.. أعراض جديدة تظهر على المتعافين من كورونا التعليم العالي: جار الانتهاء من تجهيزات مستشفى جامعة بورسعيد لافتتاحه قريبًا.. توزيع 850 لحافا وبطانية وكرتونة مواد غذائية والكشف على 200 من أهالي شطانوف حسام غالي: سنفتقد وليد سليمان .. والأهلي بمن حضر أخبار التوك شو|الحكومة تحذر من مخالفات البناء.. ووزير التعليم يقرر غرامة.. و«موسى» يشكر المعلق الإماراتي إعلان نتيجة الإعدادية بالسويس خلال 72 ساعة .. وصفوف النقل الابتدائى والإعدادى غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأردن .. طريقة عمل سمبوسك مشكل جبن

سمبوسة جبن
سمبوسة جبن

سمبوسك مشكل جبن هي وجبة عربية وتشتهر بها دولة الأردن، حيث تعتبر من الأطباق الجانبية التي لا غنى عنها.

طريقة عمل أقراص الخضار للشيف شربيني

أكلات مغربية .. تعرف على طريقة عمل الحريرة

مكونات سمبوسك جبن 

2 كوب دقيق
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة
1/2 كوب ماء دافئ
قليل من السكر
1/3 كوب زيت نباتي
1/2 كوب جبن فيتا مبشور
1 كوب جبن حسب الرغبة
1 بصلة متوسطة مفرومة فرما ناعما.
1 ملعقة صغيرة حبوب السمسم

طريقة عمل سمبوسك جبن 

1- تذوب الخميرة في أربع ملاعق صغيرة من الماء الدافئ حتى تصبح ناعمة.
2- نخل السكر والملح والدقيق في وعاء كبير. صب ماء الخميرة والزيت والماء الدافئ المتبقي في وسط الوعاء.
3- تخلط جيدا باليد حتى تصبح ناعمة.
4- نقل إلى سطح مستو مغطى بالدقيق اعجن الخليط حتى تصبح ناعمة.
5- ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت، وغطيها بقطعة قماش نظيفة واتركيها في مكان دافئ لترتفع، ويجب أن يتضاعف حجمها.
6- أعد العجينة إلى السطح المغطى بغبار الطحين واعجن جيدًا.
7- قسّم العجين إلى كرات بحجم كرة ولفها إلى دوائر قطرها 8 بوصات (20 سم).
8- ضعي دوائر العجين تحت قطعة قماش مبللة لمنعها من الجفاف.
9- اخلطي الجبن والبصل وبذور السمسم معًا، وضعي ملعقة كبيرة ممتلئة من الحشوة على كل دائرة عجين.
10- اطوي العجينة لتشكيل مثلث دائري.
11- تُقلى بالزيت حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، وطهي كل جانب بالتساوي.
12- قدميها وهي لا تزال دافئة.

سمبوسك سمبوسك مشكل جبن مكونات سمبوسك جبن طريقة عمل سمبوسك جبن وصفات الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عددنا يقدر بالآلاف| رسالة عاجلة من الجالية المصرية بأوكرانيا..فيديو

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

بعد فتح ملف الإيجار القديم .. الحكومة للمستأجرين: لن يترك أحد في العراء

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

ثمن الواجب الوطني.. تعليق ناري من عمرو أديب على فوز الأهلي على الهلال.. فيديو

سبب تراجع بيع السيارات الأوروبية بمصر.. تفاصيل

دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يتعادل 2-2 ويقتنص نقطة ثمينة من بترو أتليتكو

موضوعات متعلقة

طريقة عمل أقراص الخضار للشيف شربيني

طريقة عمل الخبز الفرنسي في المنزل.. 9 أسرار لتحضيره مثل المحلات

سوريا.. طريقة عمل كرات اللبنة في 6 خطوات

طريقة عمل فتة الباذنجان أحلى من المطاعم

ترشيحاتنا

غير قادر على اللعب|ميدو: أحيّي عبد الله السعيد على قرار اعتزاله الدولي

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

سوريا تكشف تفاصيل عملية تحرير الطفل فواز قطيفان

نجم منتخب السعودية : أتمنى الخطيب رئيسًا للأهلي لأطول فترة ممكنة

محمد شريف : فوز الأهلي أهم من تسجيلي للأهداف

العالم يخطب ود روسيا ..هل تتراجع موسكو عن غزو شرق أوكرانيا |تقرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة

أبطال بيت الشدة يحتفلون بانطلاق التصوير .. صور

المرأة الأكثر إثارة للجدل في السعودية .. من هي بدور البراهيم ؟

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

فيديو

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

فيديوجراف.. المعاناة فوق احتمالي.. قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ