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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أقراص الخضار للشيف شربيني

اقراص الخضار
اقراص الخضار

تعد أقراص الخضار من أشهى الأكلات التى تمتلك مذاقا شهيا ومميزا يحبه الأطفال والكبار وفي نفس الوقت غير مكلفة وسعرها فى متناول الجميع.

 

ونقدم لكم طريقة عمل أقراص الخضار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

تحذير: نوع من الخضار يزيد مخاطر الإصابة بـ السرطان

لا تتجاهلها.. تناول هذا الخضار يحميك من الكوليسترول

مقادير أقراص الخضار:


بطاطس 

بصل 

بسلة 

جزر

 بيض 

دقيق

 بقسماط 

زيت

 ملح

 فلفل أسود

اعشاب 

صوص الطماطم بالريحان للتقديم 

 


طريقة عمل أقراص الخضار:


* يسلق كل الخضروات أو تكون سوتية مع التوابل والبصل وتهرس جيدا

* تتبل وتكور أو تشكليها كأقراص حسب الرغبة ثم تضع فى البيض والدقيق والبقسماط

* ثم تحمر في زيت ساخن وتقدم أقراص الخضار مع صوص الطماطم بالريحان.

أقراص الخضار الشيف شربينى طريقة عمل أقراص الخضار الشيف الخضار

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