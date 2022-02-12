طريقة عمل أقراص الخضار للشيف شربيني

تعد أقراص الخضار من أشهى الأكلات التى تمتلك مذاقا شهيا ومميزا يحبه الأطفال والكبار وفي نفس الوقت غير مكلفة وسعرها فى متناول الجميع.

ونقدم لكم طريقة عمل أقراص الخضار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير أقراص الخضار:



بطاطس

بصل

بسلة

جزر

بيض

دقيق

بقسماط

زيت

ملح

فلفل أسود

اعشاب

صوص الطماطم بالريحان للتقديم



طريقة عمل أقراص الخضار:



* يسلق كل الخضروات أو تكون سوتية مع التوابل والبصل وتهرس جيدا

* تتبل وتكور أو تشكليها كأقراص حسب الرغبة ثم تضع فى البيض والدقيق والبقسماط

* ثم تحمر في زيت ساخن وتقدم أقراص الخضار مع صوص الطماطم بالريحان.