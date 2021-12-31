اكلات الخليج .. طريقة عمل سبموسك سبانخ والجبنة الريكوتا

تعد سمبوسك من أشهر أكلات الخليج ذات المذاق الطيب ويمكن اعدادها بطرق كثيرة جدا من بينها بالسبانخ والجبنة الريكوتا .

طريقة عمل سمبوسك سبانخ بالجبنة الريكوتا

نقدم لكم طريقة عمل سمبوسك سبانخ بالجبنة الريكوتا بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سمبوسك سبانخ بالجبنة الريكوتا

كيس سبانخ

علبة جبنة ريكوتا

عجينة سمبوسك

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

زيت



طريقة عمل سمبوسك سبانخ بالجبنة الريكوتا



* اخلطي السبانخ مع الجبنة وجوز الطييب وقلبيهم جيدا وتبليهم بالملح والفلفل الأسود

* احشي بهم عجينة السمبوسك وضعيها في صنية الفرن وادهنيها بالزيت جيدا

* ادخليها الفرن حتى تاخذ اللون وقدميها ساخنة مع سمبوسك سبانخ