لبنان .. طريقة عمل فطيرة السبانخ

فطيرة السبانخ من المعجنات المعروفة و المشهورة في المطبخ اللبناني بمذاقها الشهي و اللذيذ الذي يدفع الكثير إلي تناولها و شرائها من المطاعم و الأسواق.

قدمت الشيف ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيرة السبانخ في المنزل.

مقادير فطيرة السبانخ

العجينة

دقيق

ماء

ملح

خميرة بيرة

-الحشو

سبانخ

بصل أخضر

بصل أحمر

شطة

ثوم بودرة

زيت

سماق

ملح

ملح رشيدى



طريقة تحضير فطيرة السبانخ



- قطعى أوراق السبانخ رفيعاً بدون عروق

- أضيفى الملح الرشيدى على السبانخ لتخرج الماء وقلبى جيداً

- ضعى السبانخ فى مصفى لتصفى الماء ثم إعصرى السبانخ من الماء

طريقة عمل العجينة

- أعجنى 1/2 كيلو دقيق مع 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- أضيفى ملعقة صغيرة ملح و 2 ملعقة صغيرة سكر

- أضيفى ملعقة ونصف خميرة جافة نشطة ثم ضيفى القليل من الماء الدافىء

- أعجنى المقادير ثم ضيفى القليل من الزيت

- أضيفى للسبانخ البصل الأخضر والاحمر المقطعين و السماق وبودرة الثوم

- أضيفى الشطة والزيت

- إفردى العجينة على الدقيق المرشوش وقطعيها دوائر

- إحشى دوائر العجينة بالخليط ثم ضعى العجينة فى صينية وإدخليها الفرن حتى تنضج