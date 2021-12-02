عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبنان .. طريقة عمل فطيرة السبانخ

طريقة عمل فطيرة
طريقة عمل فطيرة السبانخ

 فطيرة السبانخ من المعجنات المعروفة و المشهورة في المطبخ اللبناني بمذاقها الشهي و اللذيذ الذي يدفع الكثير إلي تناولها و شرائها من المطاعم و الأسواق.

 

قدمت الشيف ماجي حبيب  مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيرة السبانخ في المنزل.

 

مقادير فطيرة السبانخ

العجينة

دقيق 

ماء 

ملح 

خميرة بيرة 

 

-الحشو

سبانخ 

بصل أخضر 

بصل أحمر 

شطة 

ثوم بودرة 

زيت

سماق 

ملح 

ملح رشيدى 

 


طريقة تحضير فطيرة السبانخ


- قطعى أوراق السبانخ رفيعاً بدون عروق

- أضيفى الملح الرشيدى على السبانخ لتخرج الماء وقلبى جيداً

- ضعى السبانخ فى مصفى لتصفى الماء ثم إعصرى السبانخ من الماء

 

طريقة عمل العجينة

- أعجنى 1/2 كيلو دقيق مع 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- أضيفى ملعقة صغيرة ملح و 2 ملعقة صغيرة سكر

- أضيفى ملعقة ونصف خميرة جافة نشطة ثم ضيفى القليل من الماء الدافىء

- أعجنى المقادير ثم ضيفى القليل من الزيت

- أضيفى للسبانخ البصل الأخضر والاحمر المقطعين و السماق وبودرة الثوم

- أضيفى الشطة والزيت

- إفردى العجينة على الدقيق المرشوش وقطعيها دوائر

- إحشى دوائر العجينة بالخليط ثم ضعى العجينة فى صينية وإدخليها الفرن حتى تنضج

 

فطيرة السبانخ مقادير فطيرة السبانخ طريقة تحضير فطيرة السبانخ الشيف ماجي حبيب طريقة عمل فطيرة السبانخ

موضوعات متعلقة

فطيرة التفاح بمذاق لا تتوقعينه بالمقادير والخطوات

لإفطار مختلف.. طريقة تحضير فطيرة البطاطس

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار ومواصفات 5 سيارات دفع رباعي موديل 2021 في قطر

دعاء الرسول في صلاة الفجر.. يريح بالك ويرزقك من حيث لا تحتسب

المصري البورسعيدي يكشف كواليس ساعات «الخطر» في نيجيريا.. وحقيقة معاملة ريفرز يونايتد بـ«المثل»

قلق وشكوك بين العلماء.. متحور دلتا أم أوميكرون أيهما أشد شراسة

تمور بدل الخمور| تفاصيل أزمة عمر كمال وإحالته للتحقيق بنقابة الموسيقيين

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة جديدة في صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

بعد إحالة عمر كمال للتحقيق.. حسن شاكوش: شكرا لبلدي التانية السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ