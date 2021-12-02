لبنان .. طريقة عمل فطيرة السبانخ

فطيرة السبانخ من المعجنات المعروفة و المشهورة في المطبخ اللبناني بمذاقها الشهي و اللذيذ الذي يدفع الكثير إلي تناولها و شرائها من المطاعم و الأسواق.
قدمت الشيف ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيرة السبانخ في المنزل.
مقادير فطيرة السبانخ
العجينة
دقيق
ماء
ملح
خميرة بيرة
-الحشو
سبانخ
بصل أخضر
بصل أحمر
شطة
ثوم بودرة
زيت
سماق
ملح
ملح رشيدى
طريقة تحضير فطيرة السبانخ
- قطعى أوراق السبانخ رفيعاً بدون عروق
- أضيفى الملح الرشيدى على السبانخ لتخرج الماء وقلبى جيداً
- ضعى السبانخ فى مصفى لتصفى الماء ثم إعصرى السبانخ من الماء
طريقة عمل العجينة
- أعجنى 1/2 كيلو دقيق مع 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- أضيفى ملعقة صغيرة ملح و 2 ملعقة صغيرة سكر
- أضيفى ملعقة ونصف خميرة جافة نشطة ثم ضيفى القليل من الماء الدافىء
- أعجنى المقادير ثم ضيفى القليل من الزيت
- أضيفى للسبانخ البصل الأخضر والاحمر المقطعين و السماق وبودرة الثوم
- أضيفى الشطة والزيت
- إفردى العجينة على الدقيق المرشوش وقطعيها دوائر
- إحشى دوائر العجينة بالخليط ثم ضعى العجينة فى صينية وإدخليها الفرن حتى تنضج