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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل جاتوه سريع بالشوكولاتة

جاتوه سريع بالشوكولاتة
جاتوه سريع بالشوكولاتة

جاتوه سريع بالشوكولاتة، من الحلويات التي يحرص الكثيرون على شرائها من محلات الحلويات بالأخص في ليلة رأس السنة و خلال الأحتفال بمختلف المناسبات فهي من الحلويات المفضلة لدى الكثير.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي طريقة عمل جاتوه سريع بالشوكولاتة في المنزل بأسهل الخطوات.

 

مقادير جاتوه سريع بالشوكولاتة


عبوه بسكوت ليدي فينجرز 

برطمان وسط شوكولاته  دهن

100 جرام جبن كريمي

 كوب حليب 

ملعقه صغيره قهوه سريعه الذوبان

 ملعقه كبيره شوكولاته دهن 

كوب بندق مجدوش

 كرانبيري  للوجه

جليتر ذهبي  للوجه

 


طريقة تحضير جاتوه سريع بالشوكولاتة:


- تذوب شوكولاتة دهن وقهوة سريعة الذوبان في لبن ثم يسقى البسكويت بخليط اللبن والشوكولاتة.

- في العجان تخفق شوكولاتة دهن وجبنة كريمي ثم يوضع في كيس حلواني ثم يحشى.

- يحشى بطبقتي البسكويت ثم يغلف بعين الجمل ويزين بخليط الشوكولاتة والجبنة الكريمي.

-ويضاف كرانبيري ويرش بجليتر ذهبي.

 

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