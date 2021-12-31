أحلى من الجاهز.. طريقة عمل جاتوه سريع بالشوكولاتة

جاتوه سريع بالشوكولاتة، من الحلويات التي يحرص الكثيرون على شرائها من محلات الحلويات بالأخص في ليلة رأس السنة و خلال الأحتفال بمختلف المناسبات فهي من الحلويات المفضلة لدى الكثير.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي طريقة عمل جاتوه سريع بالشوكولاتة في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير جاتوه سريع بالشوكولاتة



عبوه بسكوت ليدي فينجرز

برطمان وسط شوكولاته دهن

100 جرام جبن كريمي

كوب حليب

ملعقه صغيره قهوه سريعه الذوبان

ملعقه كبيره شوكولاته دهن

كوب بندق مجدوش

كرانبيري للوجه

جليتر ذهبي للوجه



طريقة تحضير جاتوه سريع بالشوكولاتة:



- تذوب شوكولاتة دهن وقهوة سريعة الذوبان في لبن ثم يسقى البسكويت بخليط اللبن والشوكولاتة.

- في العجان تخفق شوكولاتة دهن وجبنة كريمي ثم يوضع في كيس حلواني ثم يحشى.

- يحشى بطبقتي البسكويت ثم يغلف بعين الجمل ويزين بخليط الشوكولاتة والجبنة الكريمي.

-ويضاف كرانبيري ويرش بجليتر ذهبي.