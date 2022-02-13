بدون فرن.. أسرع طريقة لعمل البيتزا

تعد البيتزا من أكثر أصناف الأطعمة التى تناسب الوجبات الثلاثة، سواء الفطار أو الغداء أو العشاء كما أن البيتزا وجبة خفيفة تناسب الرحلات والحفلات، لذلك يفضل تناولها جميع الأشخاص بكافة الأعمار، لذلك يقدم الشيف ابو جوليا طريقة عمل بيتزا سريعة بدون فرن.



مقادير العجينة:



1 بيضة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

¾ كوب ماء الدافئ

¾ كوب حليب دافئ

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 ½ كوب طحين عادي

2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية جافة



الحشوة:



القليل من جبنة الشيدر والموزرايلا المبشورة وشرائح البصل والزيتون، والكاتشاب والفليفلة الخضرا المفرومة



طريقة التحضير:



نجمع الحليب والماء الدافئ معاً، وفي وعاء منفصل نجمع المكونات الجافة جيداً

نجمع الزبدة والبيض وخليط الحليب وخليط الطحين حتى تتشكل لدينا عجينة متجانسة القوام، ثم نغطيها، ونتركها كي تستريح ويتضاعف حجمها في 2 ساعة

بعد ذلك نضيف الزيت، ونعجن قليلاً، ثم نمد العجينة على صينية بيتزا دائرية ومدهونة جيداً، ثم نرش الحشوة على سطحها

نضع كوب من الملح في وعاء كبير(طنجرة الطبخ)، وننقل الوعاء لنار عالية لمدة 2-3 دقيقة، ثم نضع صينية البيتزا فوق الملح داخل الوعاء

نغطي الوعاء الكبير كي يُطهى على نار عالية 10-15 دقيقة حتى تنتفخ البيتزا ويذوب الجبن عليها، وأصبحت جاهزة للتقديم