عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات صينية.. طريقة عمل دجاج بالكاجو

طريقة عمل دجاج بالكاجو
طريقة عمل دجاج بالكاجو

تعتبر طريقة عمل دجاج بالكاجو من الأكلات الصينية، والتي تمتاز بأنها تضع مكونات غير اعتيادية معاً في طبق واحد، وهي وجبة تؤكل بجانب سلطة خضراء أو أرز أو باستا أو معجنات مختلفة ، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار أيضا .
 

4 وصفات طبيعية لعلاج الدوالي سريعا

طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة


وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل دجاج بالكاجو، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الصيني، وهي وصفة شهية وسهلة التحضير؛ حيث يتم تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل دجاج بالكاجو

 

طريقة عمل دجاج بالكاجو



مقادير طريقة عمل دجاج بالكاجو :
0.5 كوب كاجو
300 جرام من صدور دجاج منزوعة العظم والجلد، مقطعة مكعبات صغيرة
5 شرائح زنجبيل
0.25 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة
حبّة فلفل أخضر مقطعة مكعبات صغيرة
الصلصة:
0.75 ملعقة صغيرة صلصة الصويا
0.5 ملعقة كبيرة صلصة أويستر
3 ملعقة كبيرة ماء
0.5 ملعقة صغيرة سكر
0.25 ملعقة صغيرة زيت سمسم
ملح و فلفل


طريقة عمل دجاج بالكاجو :
- تمزج مكونات الصلصة، وتترك جانبًا.
- نقوم بتسخين مقلاة كبيرة، ونضع فيها ملعقة من زيت الطعام، ونقلي فيها الدجاج حتى يتحول لونه للأبيض، ونرفعه من الزيت.
- نضع ملعقة أخرى من زيت الطعام في المقلاة، ويضاف الزنجبيل و الفلفل و البصل، ثم مقوم بالقلي لمدة 10 دقائق ثم تضاف مكعبات الدجاج.
- يضاف الكاجو و ونقلب، ثم يضاف الصلصة المجهّزة، وتقلب جيدًا ثم يضاف الملح والفلفل، ويقدم دجاج بالكاجو ساخن .

دجاج بالكاجو طريقة عمل دجاج بالكاجو المطبخ الصيني الاكلات الصينية وصفات صينية سهلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

مستشار وزير التموين: الارتفاعات السنوية في أسعار الذهب تصل إلى 25%

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

موضوعات متعلقة

أكلات الخليج.. طريقة عمل كبسة دجاج

تتبيلة سبايسى.. وصفة دجاج تندورى بطريقة الشيف توتا مراد

لذيذ لأطفالك.. طريقة تحضير دجاج الكانتون

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دجاج سويت آند ساور

ترشيحاتنا

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

جمال عبد الحميد: الزمالك يسافر اليوم إلى أنجولا.. وأحمد مرتضي متحدثا رسميًا لمجلس إدارة

تفاصيل ارتفاع أسعار المحمول.. الاحتكار سبب الغلاء و5 وكلاء يتحكمون في السوق

هل يصح التطهر بماء البحر والوضوء منه ؟ رد الأزهر والإفتاء

المرور السعودى يحذر قائدي المركبات من مفاجآت أثناء سيرهم على الطرق

حواس: أوباما اكتشف تمثالا يشبهُه داخل مقبرة.. ونادية لطفي ضربت رجلا بالشبب خلال الإعلان عن كشف أثري| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش| كم مرة تزوجت ؟.. و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

بشهادة شاكوش .. بسمة وهبة تحسم الجدل بشأن إصابة حمو بيكا بمرض نادر

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. مادة طبيعية تخفض الكوليسترول الضار ولها آثار تجميلية على البشرة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ