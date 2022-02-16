أكلات صينية.. طريقة عمل دجاج بالكاجو

تعتبر طريقة عمل دجاج بالكاجو من الأكلات الصينية، والتي تمتاز بأنها تضع مكونات غير اعتيادية معاً في طبق واحد، وهي وجبة تؤكل بجانب سلطة خضراء أو أرز أو باستا أو معجنات مختلفة ، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار أيضا .





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل دجاج بالكاجو، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الصيني، وهي وصفة شهية وسهلة التحضير؛ حيث يتم تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





طريقة عمل دجاج بالكاجو

طريقة عمل دجاج بالكاجو





مقادير طريقة عمل دجاج بالكاجو :

0.5 كوب كاجو

300 جرام من صدور دجاج منزوعة العظم والجلد، مقطعة مكعبات صغيرة

5 شرائح زنجبيل

0.25 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة

حبّة فلفل أخضر مقطعة مكعبات صغيرة

الصلصة:

0.75 ملعقة صغيرة صلصة الصويا

0.5 ملعقة كبيرة صلصة أويستر

3 ملعقة كبيرة ماء

0.5 ملعقة صغيرة سكر

0.25 ملعقة صغيرة زيت سمسم

ملح و فلفل



طريقة عمل دجاج بالكاجو :

- تمزج مكونات الصلصة، وتترك جانبًا.

- نقوم بتسخين مقلاة كبيرة، ونضع فيها ملعقة من زيت الطعام، ونقلي فيها الدجاج حتى يتحول لونه للأبيض، ونرفعه من الزيت.

- نضع ملعقة أخرى من زيت الطعام في المقلاة، ويضاف الزنجبيل و الفلفل و البصل، ثم مقوم بالقلي لمدة 10 دقائق ثم تضاف مكعبات الدجاج.

- يضاف الكاجو و ونقلب، ثم يضاف الصلصة المجهّزة، وتقلب جيدًا ثم يضاف الملح والفلفل، ويقدم دجاج بالكاجو ساخن .