4 وصفات طبيعية لعلاج الدوالي سريعا

توجد الكثير من الوصفات الطبيعية التى تساعد فى علاج الدوالي وتخفيف آلامها مما يمكن الإنسان من ممارسة حياته بشكل طبيعي.

نعرض لكم أهم الوصفات الطبيعية لعلاج الدوالى وفقا لما جاء فى موقع “centerforvein ”.

خل التفاح

خل التفاح علاج رائع للدوالي لكنه منتج طبيعي لتطهير الجسم كما أنه يحسن تدفق الدم والدورة الدموية وعندما يبدأ الدم بالتدفق بشكل طبيعي وسينخفض ​​إلى حد كبير ثقل وانتفاخ الدوالي.

ضع خل التفاح غير المخفف على الجلد فوق الدوالي وقم بتدليك المنطقة برفق. افعل ذلك كل يوم قبل الذهاب إلى الفراش ومرة ​​أخرى في الصباح، التزم بهذا العلاج لبضعة أشهر لتقليل حجم الدوالي.



أضف ملعقتين صغيرتين من خل التفاح إلى كوب من الماء وحركه جيدًا و اشرب المزيج مرتين في اليوم لمدة شهر على الأقل لترى نتائج إيجابية.



فلفل حار



يعتبر الفلفل الحار علاجًا سحريًا للدوالي كونه مصدرًا غنيًا جدًا بفيتامين C والبيوفلافونويد ، فهو يزيد الدورة الدموية ويخفف من آلام الأوردة المحتقنة والمتورمة.

أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار إلى كوب من الماء الساخن وقلبه جيدًا واشرب هذا الخليط ثلاث مرات في اليوم لمدة شهر أو شهرين.



زيت الزيتون



زيادة الدورة الدموية أمر ضروري لعلاج الدوالي ويمكن أن يساعد التدليك بزيت الزيتون على زيادة الدورة الدموية، وبالتالي تقليل الألم والالتهابات.

اخلطي كميات متساوية من زيت الزيتون وزيت فيتامين هـ ودفئيهما قليلاً وتدليك الأوردة بالزيت الدافئ لعدة دقائق وافعل ذلك مرتين يوميًا لمدة شهر إلى شهرين، ويمكنك مزج أربع قطرات من زيت السرو الأساسي في ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون الدافئ والتدليك بهذا الخليط.



الثوم



الثوم عشب ممتاز لتقليل الالتهابات وأعراض الدوالي كما أنه يساعد على تفتيت السموم الضارة في الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

اقطعي ستة فصوص من الثوم وضعيها في وعاء زجاجي نظيف واستخرجي العصير من ثلاث حبات برتقالات وأضفه إلى البرطمان وأضف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون واترك الخليط لمدة 12 ساعة.



رجي البرطمان ثم ضعي بضع قطرات من المحلول على أصابعك مع تدليك الأوردة الملتهبة بالمحلول بحركة دائرية لمدة 15 دقيقة ولفي المنطقة بقطعة قماش قطنية واتركها طوال الليل، وكرر يوميا لعدة أشهر وقم بتضمين الثوم الطازج في نظامك الغذائي.



