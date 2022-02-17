بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تورتيلا بالجبنة الحلوم

تورتيلا بالجبنة الحلوم من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل بأسهل الخطوات لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل تورتيلا بالجبنة الحلوم.

مقادير تورتيلا بالجبنة الحلوم



جبنة حلوم

طماطم مكعبات

زيتون اسود واخضر شرائح

فلفل رومى مكعبات

فلفل اسود

كمون

دبس رمان

خبز تورتيلا



طريقة تحضير تورتيلا بالجبنة الحلوم



- تشوى جبنة حلوم في زيت زيتون على جريل

- يخلط طماطم وزيتون أسود وأخضر وفلفل رومي وتتبل بملح وفلفل وكمون وتخلط بدبس الرمان

- ثم يحشى خبز التورتيلا بحشو الطماطم والزيتون وجبنة الحلوم ويشوى على الجانبين في جريل