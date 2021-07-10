عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خبز تورتيلا في البيت وتخزينه

عيش التورتيلا
عيش التورتيلا

تتعدد وصفات "خبز تورتيلا" في المطاعم لتقدم به أطباق حلوة وحادقة متنوعة ومختلفة عن السندوتشات المعتادة، وبما أن شراء خبز تورتيلا قد يكون مكلف للبعض، سنوفر ثمنه ونتعلم معاً طريقة تحضيره في البيت بمواصفات وطعم أحلى من الجاهز وبمكونات وخطوات بسيطة، مع أفضل طريقة لحفظه وتخزينه لأطول فترة دون أن يتلف للشيف الشربيني .

txt

بخت ولا خدعة.. مواطن يعثر على 20 جنيها داخل رغيف عيش

txt

بسبب شريحة لحم.. محمصة خبز تشعل النيران في منزل بأكمله


تكات تحضير خبز التورتيلا:


1 - للحصول على خبز التورتيلا مثل الجاهز يجب الاهتمام بترك العجينة لترتاح على الرغم عدم احتوائها على خميرة، ومن ثم فردها بسمك متوسط أقرب للرفيع؛ حتى تتم تسوية التورتيلا بطريقة صحيحة دون أن يحترق أو يتكتل.
2 - دهن الطاسة قبل تسوية الخبز يحافظ على عدم التصاقه وسهولة قلبه، ولكن يجب الانتباه أن قلب الخبز للتسوية على الوجه الآخر لا يتم إلا بعد هز الطاسة وعندما يبدأ الخبز بالتحرك بها هنا يكون الوجه المباشر للنار تم التسوية ويجب قلبه.
3- بعد تمام تسوية خبز التورتيلا يرفع من الطاسة ليوضع جانباً في طبق يجب تغطيته بفوطة نظيفة جافة؛ للحفاظ على رطوبة الخبز وحرارته حتى لا يجف بعد تعرضه للهواء المباشر لحين تقديمه أو تخزينه.



طريقة تحضير خبز التورتيلا البيتي:


* في العجانة تخلط كل المكونات "دقيق وزبدة وماء".
* تترك العجينة مدة نصف ساعة حتى ترتاح العجينة.
* ثم تفرد العجينة بالنشابة وترفع العجينة ليشبه مثل الخبز الجاهز.
* ندهن طاسة ساخنة بنقط قليلة من الزيت.
* ثم يوضع الخبز في الطاسة ويترك حتى تمام النضج.
* يقلب إلى الجهة الأخرى حتى تمام النضج ويقدم مع الفاهيتا.


حفظ وتخزين خبز التورتيلا:


- يترك الخبز حتى يبرد تماماً.
- يرص الخبز مفرودا في أكياس الطعام ويفرغ الهواء منه.
- تغلق الأكياس بإحكام، ويكتب تاريخ التخزين عليها.
- تترك أكياس الخبز في الفريزر مدة تصل إلى 6 أشهر.

خبز تورتيلا البيت تسوية خبز التورتيلا الطاسة وتخزينه

موضوعات متعلقة

بسبب شريحة لحم.. محمصة خبز تشعل النيران في منزل بأكمله

بخت ولا خدعة.. مواطن يعثر على 20 جنيها داخل رغيف عيش

أشهر الأكلات السريعة في العراق.. طريقة عمل خبز العروق

منها خبز ناقص الوزن.. تحرير 328 محضر مخالفات تموينية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

اليمن.. الجيش يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب

ما حكم قراءة القرآن بطريقة خاطئة في الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

نبيلة مكرم تكشف تطورات اتهام شاب مصري بالاعتداء على راباي يهودي في أمريكا

بعد أمريكا.. هايتي تطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها

الصحة: تسجيل 127 إصابة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

الجونة يلمح بعودة والتر بواليا للفريق مرة أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على مغارة مرعبة أسفل منزله.. شاهد ماذا وجد بداخلها|فيديو

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ