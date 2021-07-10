طريقة عمل خبز تورتيلا في البيت وتخزينه

تتعدد وصفات "خبز تورتيلا" في المطاعم لتقدم به أطباق حلوة وحادقة متنوعة ومختلفة عن السندوتشات المعتادة، وبما أن شراء خبز تورتيلا قد يكون مكلف للبعض، سنوفر ثمنه ونتعلم معاً طريقة تحضيره في البيت بمواصفات وطعم أحلى من الجاهز وبمكونات وخطوات بسيطة، مع أفضل طريقة لحفظه وتخزينه لأطول فترة دون أن يتلف للشيف الشربيني .



تكات تحضير خبز التورتيلا:



1 - للحصول على خبز التورتيلا مثل الجاهز يجب الاهتمام بترك العجينة لترتاح على الرغم عدم احتوائها على خميرة، ومن ثم فردها بسمك متوسط أقرب للرفيع؛ حتى تتم تسوية التورتيلا بطريقة صحيحة دون أن يحترق أو يتكتل.

2 - دهن الطاسة قبل تسوية الخبز يحافظ على عدم التصاقه وسهولة قلبه، ولكن يجب الانتباه أن قلب الخبز للتسوية على الوجه الآخر لا يتم إلا بعد هز الطاسة وعندما يبدأ الخبز بالتحرك بها هنا يكون الوجه المباشر للنار تم التسوية ويجب قلبه.

3- بعد تمام تسوية خبز التورتيلا يرفع من الطاسة ليوضع جانباً في طبق يجب تغطيته بفوطة نظيفة جافة؛ للحفاظ على رطوبة الخبز وحرارته حتى لا يجف بعد تعرضه للهواء المباشر لحين تقديمه أو تخزينه.





طريقة تحضير خبز التورتيلا البيتي:



* في العجانة تخلط كل المكونات "دقيق وزبدة وماء".

* تترك العجينة مدة نصف ساعة حتى ترتاح العجينة.

* ثم تفرد العجينة بالنشابة وترفع العجينة ليشبه مثل الخبز الجاهز.

* ندهن طاسة ساخنة بنقط قليلة من الزيت.

* ثم يوضع الخبز في الطاسة ويترك حتى تمام النضج.

* يقلب إلى الجهة الأخرى حتى تمام النضج ويقدم مع الفاهيتا.



حفظ وتخزين خبز التورتيلا:



- يترك الخبز حتى يبرد تماماً.

- يرص الخبز مفرودا في أكياس الطعام ويفرغ الهواء منه.

- تغلق الأكياس بإحكام، ويكتب تاريخ التخزين عليها.

- تترك أكياس الخبز في الفريزر مدة تصل إلى 6 أشهر.