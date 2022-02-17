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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: كل ما يهمنا عودة الحقوق لأصحابها بقانون الإيجار القديم |فيديو

النائب عمرو درويش،
النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدرة المحلية بمجلس النواب

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدرة المحلية بمجلس النواب، إنه يحسب للقيادة السياسية تصديها لملف قانون الايجار القديم، مؤكدا أنه يتم الآن العمل على حل تلك القضية.

 

واضاف عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن كل ما يهمنا عودة الحقوق لأصحابها مع الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمواطنين".

 

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انه يجب أن توضع بدائل تمكن المالك والمستأجر من الاستفادة بالمبادرات التي تنفذها الدولة. 
 

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى) الأسبوع المقبل.

 

الحكومة قانون الإيجار القديم صدى البلد الإيجار القديم المستأجر

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