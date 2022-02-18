قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في الغردقة.. غدا

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة تشمل تقسيم الصفوة – بنك أبوظبى – فندق أبو غابة بمبارك 5 ، وذلك اليوم السبت.

كما أفاد مركز عمليات المحافظة بفصل التيار الكهربائي عن زرزارة – السلخانة – والمنطقة المحيطة بشارع السلام ، وذلك يوم الأحد الموافق 20/2/2022 م وذلك من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

و يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

وينتهج قطاع البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.