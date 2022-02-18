أحمد العنزي يستعد لطرح أغنية جديدة ديو مع نجم عربي

بعد نجاح وإذا تحجي..

عبر المطرب أحمد العنزي، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "وإذا تحجي" والذي طرحها علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقال أحمد العنزي لبرنامج mbc تريندج : "إنه لم يكن يتوقع ردود الفعل الكبيرة علي الأغنية، مؤكدا إنه يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة".

وتابع أحمد العنزي: "إنه يكثف ، مجهوداته للانتهاء من دويتو مع أحد نجوم الغناء في العالم العربي، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة".

وطرح المطرب أحمد العنزي، أغنيته الجديدة "وإذا تحجي" على طريقة الفيديو كليب باليوتيوب ، ومن المقرر إذاعتها على المحطات الفضائية.

أغنية وإذا تحجي

أغنية “ وإذا تحجي” غناء أحمد العنزي وتوزيع والحان عمار كاظم وكلمات احمد صابر، وإنتاج شركة v2v وايقاعات أحمد هاشم ومكس وماسترنغ حيدر الزيادي.



https://play.anghami.com/song/1040394308