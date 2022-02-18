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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من 12 عاما .. حصر طلاب المدارس بـ المنوفية للتطعيم ضد كورونا

اجتماع بصحة المنوفية
اجتماع بصحة المنوفية

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، علي استمرار حملة لا انتظار لا زحام لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا من خلال فرق متنقلة وآخري ثابته في كافة مراكز المحافظة للوصول إلي اكبر عدد من متلقي لقاح كورونا.

وأكد أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وذلك لحصر عدد الطلاب الذي يبدأ أعمارهم من سن ١٢ عاما وذلك لتطعيمهم بلقاح كورونا مع بدأ الفصل الدراسي الثاني.

وتابع أنه الطلاب من سن ١٢ حتي ١٨ عاما من أهم الفئات المستهدفة للتطعيم حيث يتم إخطار ولي الأمر بالموافقة الخاصة بتلقي لقاح كورونا، مع نشر الوعي الطلابي بأهمية تلقي لقاح كورونا وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمعلومة حول أهمية اللقاح.

وناشد وكيل وزارة الصحة اولياء الامور بالتعاون مع فرق التطعيم وتطعيم أبنائهم حرصا علي سلامتهم في ظل الظروف الحالية.

صحة المنوفية تعليم لقاح كورونا المنوفية محافظة المنوفية

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