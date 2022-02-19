تشريح جثة شاب عثر عليها متحللة داخل سيارة في المعادي

أمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة شاب، عثر عليها متحللة داخل سيارة ملاكي في منطقة المعادي، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل لمعرفة أسباب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث، بالتحرى عن الواقعة؛ للتوصل إلى هوية الشاب ومعرفة أسباب الوفاة.

ويكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب متحللة داخل سيارة ملاكي بمنطقة المعادى.

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل سيارة ملاكى في أحد الشوارع بدائرة القسم.



وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من الفحص ان الجثة متحللة لشاب في العقد الثاني من عمره تم العثور عليها داخل سيارة ملاكي.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما استمع رجال المباحث لأقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.



ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق؛ وأصدرت قرارها المتقدم.