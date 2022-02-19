هاتوا جردل ماية.. هنيدي يحاكي مشهده مع لبلبة فى وش إجرام

قالت الفنانة لبلبة: "أصعب مشهد بفيلم وش إجرام لما كان محمد هنيدي يغطسني داخل المياه.. وانا كنت باخد نفس وأكتمه جوا المياه.. وكان هناك يوم مش ممكن أنساه لما الكاميرا وقعت على العربية المرسيدس واحنا فى المنتزه.. والكاميرا أتكسرت والعربية وانا زعلت أوي".

وأضافت "لبلبة"، خلال حوارها ببرنامج "هنيدي شو" المذاع عبر فضائية "المحور": "كان التصوير فى الإسكندرية وكان عامل زى الرحلة.. وبشرى كانت لذيذة وكانت كل شوية تغني".

ومن جانبه، عرض الفنان محمد هنيدي، مشهده أثناء تعذيب لبلبة بالمياه بالفيلم، مرتديا نظارة سوداء لمحاكاته، معقبا: "أخر مرة عملتي حواجبك أمتي.. قبل 11 سبتمبر ولا بعد 11 أيلول.. تيجي نعمل مشهد الجردل تاني.. هاتوا جردل مياه يا جماعة".