بطلت أقلدها.. لبلبة: نجاة الصغيرة زعلت مني زمان لهذا السبب

قالت الفنانة لبلبة: "لما قلدت نجاة الصغيرة زمان زعلت مني.. ودا كان بسبب أن فقرتي كانت بتتعرض الساعة 10 ونصف.. وهي قررت تطلع الساعة 11 وربع.. فطلعت وقلدت كل اللي بقلدهم ومنهم نجاة".

وأضافت "لبلبة"، خلال حوارها ببرنامج "هنيدي شو" المذاع عبر فضائية "المحور": "مكنتش تعرف أني بقلدها.. وأول ما طلعت الناس ضحكت ضحك خفيف.. ولما غنت الكوبليه اللي قلدته ليها راحت الناس ضحكت بصوت عالي".

وتابعت: "بصت لأحمد فؤاد حسن.. قالتله أيه الموضوع.. قالها لبلبة عملت كل اللي عملتيه قبل ما تطلعي.. والوصلة بتاعتها بقت كوميدي ومش طرب والموضوع زعلها.. وبطلت أقلدها لما عرفت".