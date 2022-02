أبرزها ليفربول ونوريتش.. مباريات اليوم السبت 19- 2- 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 19 - 2 - 2022 العديد من المباريات البارزة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها مباراة ليفربول أمام نظيره فريق نوريتش في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد vs نيوكاسل يونايتد في الساعة 2:30 ظهرا على قناة Premium beIN Sports HD 1

آرسنال vs برينتفورد في الساعة 5 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 3

أستون فيلا vs واتفورد في الساعة 5 مساء

ليفربول vs نوريتش سيتي في الساعة 5 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 1

ساوثهامتون vs إيفرتون في الساعة 5 مساء على قناة

كريستال بالاس vs تشيلسي في الساعة 5 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 2

برايتون vs بيرنلي في الساعة 5 مساء على قناة

مانشستر سيتي vs توتنهام في الساعة 7:30 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 1



الدوري الإسباني

غرناطة vs فياريال – فيالساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports Connect

أوساسونا vs أتلتيكو مدريد في الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports Connect

قادش vs خيتافي في الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

ريال مدريد vs ديبورتيفو ألافيس في الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect

الدوري الإيطالي

سامبدوريا vs إمبولي في الساعة 4 عصرا

روما vs هيلاس فيرونا في الساعة 7 مساء

ساليرنيتانا vs ميلان في الساعة 9:45 مساء



الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد vs يونيون برلين في الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج vs فرايبورج في الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت vs بوخوم في الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج vs هوفنهايم في الساعة 4:30 عصرا

كولن vs آينتراخت فرانكفورت في الساعة 7:30 مساء

الدوري الفرنسي

لانس vs ليون في الساعة 6 مساء

نانت vs باريس سان جيرمان في الساعة 10 مساء

الدوري التركي

يني ملطية سبور vs أنطاليا سبورفي الساعة 12:30 ظهرا

قيصري سبور vs جيرسونسبورفي الساعة 3 عصرا

بشكتاش vs ألتاي في الساعة 6 مساء