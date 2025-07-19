مصائد الموت.. غزة تعاني انقطاع تام من دخول المساعدات منذ 139 يومًا

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النيران في محيط نقطة التوزيع باتجاه منتظري المساعدات في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، اليوم.

وأضاف "جبر"، خلال رسالته على الهواء، أن الاحتلال يفتح نقاط التوزيع تحت إدارة أمريكية، إلا أن الفلسطينيين يسمونها مصائد الموت، لأنها تحصد أرواح الفلسطينيين الذين يذهبون مجبرين أملا في الحصول على القليل من الطعام الذي بات مفقودًا.

وأشار إلى أن 900 شهيد سقطوا في نقاط توزيع المساعدات، بالإضافة إلى 6 آلاف مصاب، وعشرات المفقودين.

وأردف: أن الاحتلال يقوم بالقصف في مناطق متفرقة في قطاع غزة، وقبل قليل سمع دوي انفجارات عنيفة شرق مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وإطلاق قذائف مدفعية وغارات جوية في جباليا.

وختم بأن القطاع يعاني من انقطاع تام من دخول المساعدات منذ 139 يومًا، ما أثر على الأوضاع الإنسانية، وباتت المنظومة الصحية تفتقر إلى أدنى المقومات.