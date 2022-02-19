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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسواق الأوروبية تتراجع خلال الأسبوع مع استمرار التوترات الجيوسياسية

البورصة الأوربية
البورصة الأوربية

تراجعت الأسواق الأوروبية مرة أخرى ، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق بعد وصول الأزمة الأوكرانية الروسية إلى نقطة محورية.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بـ 0.8% إلى 460.8 نقطة، ليسجل خلال الأسبوع هبوطاً بـ 1.2%.

وتراجع مؤشر DAX الألماني خلال الجلسة بـ 1.4%، وهبط FTSE100 البريطاني بـ 1.3%.

وجه وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس نداء عاجلا ضد الغزو الروسي بعد أن نفى زعماء غربيون مزاعم الكرملين بسحب القوات واتهمت أوكرانيا الانفصاليين الموالين لروسيا بقصف قرية مدنية.

وزير الخارجية الامريكي مجلس الأمن التوترات ورو الأسواق الأوروبية مؤشر Stoxx 600 الأزمة الأوكرانية الروسية

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