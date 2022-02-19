اليونان: البحث عن 12 راكبا مفقودا عقب اندلاع حريق على متن عبارة قرب جزيرة كورفو

تجري السلطات اليونانية البحث عن 12 راكبا فُقدوا عقب اندلاع حريق أمس على متن عبارة إيطالية قرب جزيرة "كورفو" اليونانية.



وذكرت وكالة أنباء أثينا - مقدونيا اليونانية أنه تم إجلاء ما مجموعه 278 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم من العبارة إثر اندلاع الحريق على متنها، بينما لا يزال 12 آخرين في عداد المفقودين من بينهم 3 مواطنين يونانيين.



ونقلت سفن خفر السواحل اليونانية والإيطالية في المنطقة الركاب وأفراد الطاقم إلى ميناء كورفو، حيث دخل 10 منهم إلى مستشفى الجزيرة ويعاني معظمهم من مشكلات في الجهاز التنفسي جراء استنشاق الدخان.



وانطلقت العبارة التي ترفع علم إيطاليا من مدينة "إيجومنيتسا" الواقعة شمال غربي اليونان وكانت متجهة إلى ميناء "برينديزي" جنوب إيطاليا، وعلى متنها 290 شخصا، عندما وقع الحريق.

