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رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: الموقف المصري واضح أمام العالم لتحقيق مصلحة ليبيا العليا

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وذلك بمقر إقامة الرئيس بالعاصمة البلجيكية بروكسل.


وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم، إن الموقف المصرى واضح أمام العالم كله لتحقيق مصلحة ليبيا العليا مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للمسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية وذلك فى كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية، من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق اضافة الى تقدير رئيس المجلس الرئاسي الليبى للمساندة المصرية الصادقة لبلاده، وذلك في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مثمناً في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس السيسى في دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور المصري الحيوي الداعم علي المستوي الدولي للمسار السياسي الحالي في ليبيا. 


وأكد النائب احمد فؤاد أباظة اهمية هذه المباحثات خاصة فيما يتعلق باستعراض مستجدات الوضع في ليبيا وجهود استعادة الأمن والاستقرار بها وتشديد الرئيس السيسى في هذا الصدد على استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، والتمتع بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.


وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله مساندة ودعم الرؤية المصرية حتى تستعيد الدولة الليبية الشقيقة امنها واستقرارها وبناء جميع مؤسساتها بما يحقق التنمية والامن والاستقرار للشعب الليبيى الشقيق معربة عن ثقته التامة فى قدرة ابناء واحفاد عمر المختار على الانتصار للمصالح العليا للدولة الليبية والوقوف بجانب المؤسسات الشرعية داخل ليبيا من اجل استعادة بناء واعمار ليبيا وعودة جميع مؤسساتها الى القيام بدورها فى خدمة ليبيا وشعبها الشقيق.

مصر مجلس النواب الرئيس السيسي ليبيا المجلس الرئاسي

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