عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح اختصاص وحدات الحكم المحلي

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها  اختصاص وحدات الحكم المحلي


جاء في حيثيات الحكم أن  المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وما ورد في المواد ٣٥ ، ٤٣ ، ٥١ ، ٦٩ منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحده محلية عدا الأحياء ".

 

وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاؤها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى.

 

كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ٠٠٠٠٠ " وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك.

 

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى قبل الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقانه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهما غرقاً أثناء السباحة بشاطئ رأس البر الواقع بمدينة رأس البر محافظة دمياط.

 

وكان القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن الحكم المحلى قد منح المدينة التى يقع بدائرتها الشاطئ الحق في الاستئثار بحصيلة الانتفاع به وبالسواحل واستغلالها كمورد مالى خاص بها من بين الموارد الأخرى التى نصت عليها المادة ٥١ / عاشراً من القانون سالف الذكر ومن ثم فإن صاحب الصفة في إدارة الشاطئ واستغلاله وتنظيم الانتفاع به وتوفير وسائل الحماية والتعامل مع الغير بشأنه هو – رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر – الطاعن الثانى بصفته الواقع في نطاقها الشاطئ الذى وقع به الحادث – دون غيره – باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات وله ذمته المالية الخاصة به .

محكمة النقض وفاة رئيس الجمهورية غرق وحدة محلية نظام الحكم وحدات الحكم المحلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

موضوعات متعلقة

محكمة النقض توضح عقوبة العاهة المستديمة

"النقض" توضح استحقاق العامل للأجر

راحت المستشفى.. النيابة تكشف حقيقة اختطاف مريضة نفسية بمدينة نصر

النقض توضح أركان جريمة الزنا

تعيين تاريخ الجريمة .. النقض توضح المفهوم القانوني

النقض توضح عقوبة تلبس الزوجة بالزنا

اتهام بالتزوير في محرر زواج رسمي أمام محكمة النقض | تفاصيل الطعن

النقض توضح فسخ عقد البيع

ترشيحاتنا

بسبب إيونيس .. طوارئ في بريطانيا و الجيش ينتشر في البلاد .. ما القصة ؟

ليفربول يشعل الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات السبت

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

أمام أعين المصطافين..تحطم هليكوبتر بشاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية..فيديو

هنطبق تسهيلات الموردين.. البنك الأهلي يرد على اتحاد الصناعات حول قرار وقف المستندات

المالية تبيع أجلي خزانة بـ 12.5 مليار جنيه.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

سرطان الرئة وورم بالمخ.. كيف عاش زكي فطين عبدالوهاب 3 سنوات مع المرض الخبيث؟

شاهد... حمادة هلال يحتفل بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع على المسرح ببورسعيد

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ