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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد جاد: برامج الحماية الاجتماعية تسجل 15.5% من إجمالي مصروفات الدولة

محمد جاد
محمد جاد

قال الإعلامى محمد جاد ، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية هى الشغل الشاغل حيث كشف أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن الدولة وجهت أكثر من مليار جنيه لصالح برامج الحماية الاجتماعية خلال 5 أشهر فقط من الموازنة الحالية بنسبة زيادة 26.4%  عن الموازنة السابقة.


وأشار محمد جاد خلال حلقته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، إلى أن المؤشرات كشفت أيضا عن ارتفاع مخصصات برامج الدعم والمنح بقيمة 102 مليار و 200 مليون خلال الفترة ما بين يوليو : نوفمبر من العام المالى الحالى.


ولفت محمد جاد ،  إلى أن برامج الحماية الاجتماعية استحوذت على 15.5%  من إجمالى مصروفات الدولة خلال هذه الفترة والتى تعكس أولوية الدولة للمواطنين الأكثر احتياجا .

الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج صباح البلد صباح البلد الأكثر احتياجا برنامج الأسر الأكثر احتياجا

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