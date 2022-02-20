هل سيكون الإنترنت مجانيا في مصر؟.. وزير الاتصالات: مفيش شيء مستحيل| فيديو

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن هناك الكثير من التقارير التي تنوه بأن الإنترنت مجانا في اغلب دول العالم، ولكن ما زال هذا الموضوع يحتاج إلى تكاليف مادية، وأجهزة تكنولوجية كثيرة.

وأضاف عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن توافر الإنترنت بالمجان ليس بالبساطة التي يتخيلها البعض، وهذا بسبب زيادة كلفة هذه الخدمة، وعدد اللذين يدخلون عليها.

وأوضح عمرو طلعت، أن التكنولوجيا لا يوجد بها مستحيل، وتوفير الإنترنت مجانا في مصر؛ يعتمد على التكلفة، وإمكانية الاستفادة، والعائد المادي والاقتصادي والتقني.



