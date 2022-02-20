للكفاح قصة.. "فاتن" تعمل مع زوجها في ورشة الرخام.. فيديو

عرض برنامج " التاسعة " المذاع علي "القناة الأولي المصرية " تقرير عن سيدة تدعي "فاتن " تعمل مع زوجها في ورشة الرخام بعد أن واجه أزمة عمالة في ورشة زوجها .

ومن جانبها قالت فاتن ، إنها تعرف تفاصيل العمل في الرخام جيدا منذ 10 سنوات ولكنها قامت بالعمل في الورشة منذ 5 سنوات فقط وهذا من أجل مساعدة زوجها بعد مروره بأزمة عمالة، وعقبت : هذا بسبب حبي لزوجي.

وأضافت فاتن ، أنها بدأت في العمل فجأه وقامت بالعمل بالصاروخ وهذا دون أن يعلمني أحدا ذلك واسغتطيع تقطيع الرخام بالصاروخ واعمل علي تلميعه بواسطة اله التلميع .