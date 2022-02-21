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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ديوكوفيتش: مواجهتي مع لورنزو موسيتي ببطولة دبي للتنس صعبة ومهمة للبحث عن اللقب

صدى البلد

 قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش (لاعب التنس المصنف الأول على العالم) إن مواجهته الأولى في بطولة سوق دبي الحرة للتنس في نسختها الثلاثين، مع الإيطالي لورنزو موسيتي، ستكون صعبة ومهمة للغاية لبدء مسيرة البحث عن اللقب السادس بطريقة إيجابية.


وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقده ديوكوفيتش بمناسبة المشاركة في منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس في نسختها الثلاثين، التي تنطلق غدًا الاثنين، وبعد فترة توقف طويلة لديوكوفيتش عن خوض المباريات الرسمية وتحديداً منذ كأس ديفيز في إسبانيا في ديسمبر الماضي.


وأضاف ديوكوفيتش أنه بدأ التدريب استعدادا لهذه البطولة بعد 10 أيام تقريباً من عودته من أستراليا، وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية كان يتدرب بشكل جدي، واصفًا لورنزو موسيتي بالموهوب الذي حقق فوزًا كبيرًا في روتردام منذ أسابيع قليلة، وسبق أن لعب معه مباراة صعبة من خمس مجموعات في رولان جاروس.


ويسعى ديوكوفيتش (البالغ 34 عاماً) إلى التتويج بلقبه السادس في دبي، حيث سبق وأن فاز بهذا اللقب 5 مرات من قبل، في البطولة التي تنطلق أدوارها الرئيسية اعتباراً من غد الاثنين، بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة في العالم، يتنافسون على كأس البطولة و500 نقطة في التصنيف العالمي، علاوة على جوائز مالية تبلغ 2.8 مليون دولار.


وعلى صعيد المنافسات، تنطلق الأدوار الرئيسية للبطولة غدا بمواجهة بين مارين كليك (الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2014 ووصيف بطولتي ويمبلدون وأستراليا المفتوحة) والتشيكي يري فيلسي (الصاعد من الدور التأهيلي)، وتجمع المباراة الثانية غداً بين مالك الجزيري (الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة دبي عام 2018 والمشارك ببطاقة دعوة "وايلد كارد") وفيليب كراجينوفيك (الذي وصل مؤخراً إلى نصف نهائي بطولة مونتبلر).
كما يلتقي أندي موراي (المصنف الأول على العالم سابقاً والفائز ثلاث مرات بالبطولات الكبرى "جراند سلام") مع دانييل إيفانز (الصاعد من الدور التأهيلي)، وستختم مواجهات غد بلقاء ديوكوفيتش (الذي سيبدأ مشاوره لتحقيق لقبه السادس) مع الإيطالي لورينز موسيتي (المشارك ببطاقة دعوة).
 

نوفاك ديوكوفيتش ديوكوفيتش وكالة انباء الامارات

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