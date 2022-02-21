ماهمر همام : الأهلي لا يتعامل بالقطعة.. وهذا سبب تراجع مستوى أفشة وشريف

أكد ماهر همام نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن الأهلي لا يتعامل مع المدربين أو اللاعبين بالقطعة حتى لو كانت الجماهير غاضبة.



وقال همام في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc أن إدارة الأهلي تتأنى في اتخاذ القرارات وتتبع العقل والمنطق وعدم الحساب بالقطعة مع اللاعبين والمدربين.



وأضاف عن مباراة الهلال السوداني أن الأهلي تأثر بظروف الوقت والمناخ وأحداث المباراة وما قبلها وأيضا نشوة الفرحة ببرونزية مونديال الأندية لكن الأهل قادر على التأهل للدور المقبل.



وتابع أنه يثق في قدرة الأهلي والزمالك على التأهل لربع النهائي رغم التعادل في بداية المشوار.



وعلق ماهر همام على تراجع مستوى محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ثنائي الأهلي مؤكدا أنهما تعرضا لهزة كبرة وفقدات للثقة بسبب استبعادهما من المنتخب من قبل كيروش وتسبب ذلك في ابتعادهما عن مستواهما.