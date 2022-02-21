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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تُطلق عرض “السمكرة والدهان” لصيانة السيارات بالسعودية

كيا
كيا

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية، من خلال وكيلها بالمملكة العربية السعودية ، عن انطلاق عرض “السمكرة والدهان” لصيانة السيارات من خلال عدد من مراكز الصيانة وفروع قطع الغيار التابعة للشركة المنتشرة فى جميع ارجاء المملكة .

وأضافت شركة كيا الجبر وكيل كيا العالمية بالسوق السعودي، أن عرض “السمكرة والدهان”  يسري على قطع الغيار الخاصة بسيارات كيا بخصم يبلغ 25% ، اما عن تركيب القطعة الواحدة شامل الضريبة  فيصل بسعر 499 ريال سعودي.

وتابع وكيل شركة كيا العالمية بالسوق السعودي، أن أسعار تلميع هيكل السيارة الخارجي بالكامل شامل الضريبة يصل الى سعر 199 ريال سعودي.

وأوضح وكيل كيا العالمية بالسوق السعودي، أن عرض “السمكرة والدهان” لصيانة السيارات يسري العرض خلال شهري فبراير ومارس 2022 ، فيلفروع الرياض (الفيصلية) ، و الدمام (الخالدية – طريق الملك فهد) ، و الجبيل (طريق الملك فيصل الغربي) .

وكان وكيل  شركة كيا الكورية الجنوبية داخل المملكة العربية السعودية، قد أطلق منذ أيام عرض “نحن نهتم” لصيانة السيارات من خلال مراكز الصيانة وفروع قطع الغيار التابعة للشركة.

وأوضحت شركة كيا ، أن تفاصيل عرض “نحن نهتم” ، هو انه يسري على قطع الغيار بخصم يبلغ 20%، وهناك خصم على أجور العمالة في مراكز الصيانة يبلغ 20% ، يسري العرض خلال شهري فبراير ومارس 2022 .

وتابع وكيل كيا فى السعودية ، ان عرض “نحن نهتم” ، خاص بعملاء كيا الجبر من الأفراد الذين اشتروا أي من سيارات كيا خلال عام 2020، إضافة إلى عروض ترويجية أخرى قد أطلقها وكيل كيا من قبل ضمن حملة “عروض الشتاء” على سياراتهم المتنوعة المعروضة في الوكالة خلال شهري يناير وفبراير 2022 .

كيا كيا الكورية المملكة العربية السعودية السوق السعودي صيانة السيارات

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