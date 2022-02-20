مواصفات وأسعار بروتون ساجا في مصر .. تعرف عليها

تعتبر شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات ، واحدة من أكثر العلامات التجارية بالسوق المصرى ، فى طرح سيارات اقتصادية وعملية ، والتى اشتهرت بذلك به منذ زمن .

وطرحت مؤخرا شركة بروتون طراز ساجا ، والذى تتميز بتكنولوجيا من شركة لوتس الانجليزية ، داخل السوق المحلى للسيارات المصرى ، بالاضافة الى انها تعتبر من السيارات الاقتصادية الحاصلة على 4 نجوم في اختبارات الامان الآسيوية .

بروتون ساجا

وتستمد السيارة بروتون ساجا ، قوتها من محرك سعة 1300 سى سى VVTمتطور وهو محرك يولد قوة 95 حصان و 120 نيوتين متر من عزم الدوران مع ناقل حركة اتوماتيك من 4 سرعات / او مانيوال حسب الاختيار.

بروتون ساجا

كما تضم السيارة بروتون ساجا ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها فرامل ABS, EBD, BA وعدد 2 ايرباج ومساعد ايكو درايف ومخرج كهرباء 12V وانذار ضد السرقة.

بروتون ساجا

وتأتي السيارة بروتون ساجا ، بتجهيزات من بينها بإضاءة نهارية مع مفتاح ريموت مشفر بتحكم فى الشنطة وراديو USB , CD ,MP3 وبلوتوث واتصال بالهاتف الذكي مع 4 سماعات مع شاشة معلومات وكمبيوتر رحلات وشاشة باللمس 7 بوصة وكاميرا خلفية وحساس ركن خلفى وسبويلر خلفى .

بروتون ساجا

بالإضافة إلى جنوط رياضيه 15 بوصه وخزان وقود 40 لتر وحقيبة خلفية 415 لتر وتحكم في ارتفاع كرسي السائق ، و تكييف وعجلة قيادة باور ستيرنج و متعددة الوظائف مع سنتر لوك وزجاج كهرباء مع مرايا كهرباء وفانوس إشارة بالمرايا.

بروتون ساجا

اما عن اسعر السيارة بروتون ساجا فى السوق المصرى :

- الفئة الاولى ستاندرد بسعر 189 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بريميوم بسعر 205 ألف جنيه.