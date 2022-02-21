نباتات نادرة.. شاهد| استشاري يكشف تفاصيل مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

قال المهندس كريم الجارحي، استشارى بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية، إن المشروع يتم على مساحة ألف فدان، يقع ما بين طريق بن زايد الشمالي والجنوبي، أما المنطقة الإستثمارية والأبراج بالعاصمة.

وأضاف "الجارحي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع يحتوي على أنشطة كثيرة جدا، منها الأنشطة الثقافية والرياضية والتعليمية، إلى جانب بعض البحيرات التي تم مراعاة لإتاحة كافة سبل الترفيه للمواطن.

وتابع أن هناك تنوع كبير جدا بالحديقة المركزية بالنباتات، ومنها نباتات نادرة جدا بالعالم، ليعطي تنوع للمكان، لافتا إلى أن هناك تنوع بالأنشطة بحيث يكون مكان مثالي ترفيهي للمواطن، كما أنه فى قلب العاصمة الإدارية.