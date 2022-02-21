دورة تدريبية في طب سوهاج عن كيفية تعامل الأطباء مع الإصابات

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فاعليات اليوم الأول للدورة التدريبية التي نظمتها كلية الطب البشري عن كيفية التعامل مع الاصابات، بحضور الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد الكلية والدكتور كمال الشرقاوي والدكتور صلاح رشدي وكلاء الكلية، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، والدكتور أحمد علي اسماعيل مدير مركز تطوير التعليم الطبي بالكلية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الجامعة تحرص على تنظيم الدورات التدريبية التي تهدف إلى صقل مهارات الأطباء، من أجل تقديم خدمات طبية عالية الجودة، ليكونوا على قدر المسئولية الملقاه على عاتقهم لتقديم خدمة علاجية متميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد، أن الدورة التدريبية استهدفت الأطباء المقيمين والامتياز، لتدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الحوادث والإصابات لرفع كفاءتهم تمهيداً للعمل بالمستشفي الجامعي الجديد، مضيفاً أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة ٣ أيام.

وأضاف الدكتور أحمد علي إسماعيل، أن التدريب يتناول عدة محاور منها كيفية التعامل مع المريض في حالات الكسور، والحروق، والنزيف، وإصابات العمود الفقري، والوجه والكفين، وإصابات الأوعية الدموية والقلب والصدر، إلى جانب أخلاقيات التعامل مع مرضي الإصابات.