نظافة القاهرة: رفع التراكمات التاريخية لمخلفات الهدم بالمقطم.. صور

أعلن اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة استمرار رفع التراكمات الموجودة في حي المقطم بالمنطقة الجنوبية لليوم الرابع على التوالي.

جاء ذلك بالتعاون مع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة تحت إشراف مهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة و مديري المنطقة الجنوبية وعمال النظافة بالفرع.

و تم رفع اكتر من ١٣ قلاب كبير من الرتش ومخلفات الهدم والبناء مع تحسين وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقه بشارع ٤٤ الجامعة الحديثة بالهضبة الوسطي بالمقطم .

وجاري استكمال الأعمال لحين الانتهاء من رفع تلك التراكمات بكافة انواعها من حي المقطم ضمن الخطة الموضوعة لرفع التراكمات التاريخية بالمنطقة الجنوبية بكافه أحيائها.

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