مهلة 5 سنوات.. النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

وافق مجلس النواب في الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على تعديلات قانون الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.

ووفقا للتعديلات يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة بانتهاء مدة الخمس سنوات ، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليا ، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية ويؤجل اخذ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة .

تتضمن تعديلات قانون الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون خمس سنوات " فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك .