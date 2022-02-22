آثار أسوان: الحضارة المصرية تجبر السائح على تحدي الظروف العالمية

تحدث الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، عن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بمعبد أبو سمبل، قائلا:" العالم أجمع استمتع بحضارة مصر اليوم".

وأضاف “عبدالمنعم سعيد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباحك مصري" المذاع على قناة “إم بي سي مصر 2”، أن الحضارة المصرية تتحدى كافة الظروف العالمية، متابعا: بالرغم من جائحة كورونا إلا أن السائحين يتوافدون من كافة أنحاء العالم، متابعا: انظار العالم اجمع تلتفت حول تلك الظاهرة.

وأكمل: مصر بدأت بالفعل في استغلال الاحداث التاريخية والترويج للسياحة من خلالها، مؤكدا على أن الاستقرار السياسي والأمني ساهم بشكل كبير في جذب السياحة مرة أخرى.

وأشاد بتنظيم محافظة أسوان الخاصة باستقبال السائحين، مؤكدا على أن العالم أجمع يشيد بمدى تقدم وتنظيم الدولة المصرية.

