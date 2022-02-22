ماذا يحدث في 22/2/2022.. حقائق غامضة حول تاريخ اليوم

يتضمن التاريخ الميلادي تواريخ نادرة، ينتظرها الناس من عام لـ آخر وربما من ألفية للثانية، فهي أيام مميزة وقليلة جدا، لكننا نشهد الآن يومًا مختلفًا لم يسبق له مثيل ولن يأتي شبيهه إلا بعد 100 عام، إنه تاريخ اليوم 22/02/2022.

اليوم الثلاثاء 22/02/2022 ليس تاريخًا نادرًا فحسب، فهو عبارة عن تاريخ متناظر وغامض في نفس الوقت، حيث يمكن قراءته من الاتجاهين، سواء من الخلف أو الأمام فهما نفس المعنى.

فإذا تمت كتابته بالتنسيق البريطاني 22/02/2022، يصبح التاريخ متناظرًا وغامضًا ويمكن قراءته من الاتجاهين، وهو نمط خاص ونادر جدًا.

احتفالات العالم في 22/02/2022

يحتفل العديد من الأشخاص والعلامات التجارية بغرابة اليوم بعدة طرق، حيث تقدم الشركات صفقات على المواد الغذائية والمنتجات.

واحتفل موقع جوجل باليوم كعيد لن يتكرر، حيث أطلق عليه Twosday في إشارة إلى تكرار الرقم 2 في التاريخ، والذي يتوافق أيضًا مع اليوم الثلاثاء المعروف باللغة الإنجليزية Tuesday، وهما نفس النطق تقريبا.

كما أكد الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي أن التاريخ المميز هو يوم جيد لطلب الزواج أو بدء شيء جديد في الحياة.

يقول «عزيز س. إنان» أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة بورتلاند بأن الأيام المتناظرة تميل إلى الحدوث فقط في القرون القليلة الأولى من كل ألف عام وفقا للتنسيق البريطاني.

