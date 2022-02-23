سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-2-2022 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، استقرارا على أسعار العملة الأمريكية بختام تعاملات الأمس، حيث سجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك

وسجل متوسط سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه استقراره داخل البنوك مسجلا 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات الموقع الرسمي للبنك استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

في حين ظلت مستويات سعر الدولار على استقرارها أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع