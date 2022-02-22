مدرب كرة قدم بالاتحاد الانجليزي ينفى رحيل صلاح عن ليفربول .. فيديو

نفى إبراهيم هلهول مدرب كرة قدم بالاتحاد الانجليزي، انتقال محمد صلاح الي فريق ريال مدريد الإسباني بعد تقارير أفادت بانتقال صلاح الي الدوري الاسباني وفقا لكلام الإعلامية بسمه وهبه.

وأضاف ابراهيم هلهول، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية بسمه وهبة ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن جماهير ليفربول أن ترحم إدارة ليفربول عند رحيل محمد صلاح .



وأكد ابراهيم هلهول أن زيادة عقد محمد صلاح سيحدث مشكلة داخل فريق ليفربول وإدارة النادي تخشي من طلب اللاعبين الآخرين بزيادة رواتبهم، ومن الممكن أن تجدد إدارة ليفربول عقد محمد صلاح وتعلن مبلغ آخر .



وتابع أن الخاسر من رحيل صلاح هو نادي ليفربول، لأن صلاح لاعب عالمي وعنده خبرات عالية وهو ايقونه كبيرة و مفيد للنادي من الجوانب التسويقية.