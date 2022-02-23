أستاذ تاريخ بجامعة القصيم يكشف سبب إعلان 22 فبراير تاريخًا لتأسيس السعودية

قال الدكتور سليمان العطني، استاذ التاريخ في جامعة القصيم، أن يوم 22 فبراير هو يوم تأسيس المملكة العربية السعودية الذي أصبح فيه الإمام محمد بن سعود أميرا على ولاية الدرعية، واستطاع إحداث نقله نوعية نتج عنها قيام السعودية .

واضاف الدكتور سليمان العطني خلال لقاء ببرنامج يحدث في مصر على قناة mbc مصر، انه بناء على ذلك؛ أصدر الأمير محمد بن سليمان قرارا، باعتبار هذا اليوم يوم التأسيس، فالمملكة العربية السعودية كانت عبارة عن مدن منفصلة، وبمجيء الإمام محمد بن سعود؛ وضع رؤية، ونشر السلم الاجتماعي بين أمراء المنطقة، ليكونوا يدًا واحدة، واستطاع أن يؤلف مدينة شاملة ضمت باقي المدن تحت طاعته.

واكد الدكتور سليمان العطني، أن التاريخ الحضاري للسعودية يمثل حضارة ممتدة لـ3 قرون، والآن أصبحت من القوى العظمى الاقتصادية في العالم.