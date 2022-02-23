اليوم.. قبول طلبات راغبي العمل علي 94 فرص في هندسة الاتصالات

برواتب مجزية بالقاهرة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بدء قبول طلبات الراغبين لشغل 94 فرصة عمل في مجال هندسة الاتصالات وصيانة شبكات المحمول ، للحاصلين على بكالوريوس الهندسة والدبلومات المتوسطة ، خبرة وبدون، وذلك من اليوم الأربعاء وحتي استيفاء العدد، والرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، وأماكن إقامة للمغتربين ، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي .

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل ، خاصة على وظائف المستقبل والتحول الرقمي في ظل رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الوظائف المطلوبة هي: 35 مهندس إتصالات ، و 24 فنى تبريد وتكييف ، و 30 فنى أبراج المحمول ، و 5 فني مولدات ، مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، وأماكن إقامة للمغتربين ، وحوافز شاملة ، وتدرج وظيفي .

و على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مقر شركة أوبريت آي سي تي للاتصالات وصيانة شبكات المحمول عنوانها برج معمار المرشدي الدور الرابع - بجوار كوبري زهراء المعادي - طريق الاوتوستراد بالقاهرة ، أو التواصل هاتفياً على الرقم 01225042415 ، أو ارسال السيرة الذاتية للشركة عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] .

كما يمكن للراغبين على التقدم لتلك الوظائف التوجه لديوان عام وزارة القوي العاملة في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - الإدارة العامة للتشغيل بالدور الرابع - من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر ، للتقدم على الوظائف .