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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برواتب مجزية بالقاهرة

اليوم.. قبول طلبات راغبي العمل علي 94 فرص في هندسة الاتصالات

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بدء  قبول طلبات الراغبين لشغل 94 فرصة عمل في مجال هندسة الاتصالات وصيانة شبكات المحمول ، للحاصلين على بكالوريوس الهندسة والدبلومات المتوسطة ، خبرة وبدون، وذلك من اليوم الأربعاء وحتي استيفاء العدد، والرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، وأماكن إقامة للمغتربين ، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي  .

وأشار الوزير إلى  أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل ، خاصة على وظائف المستقبل والتحول الرقمي في ظل رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الوظائف المطلوبة هي: 35 مهندس إتصالات ، و 24 فنى تبريد وتكييف  ، و 30 فنى أبراج المحمول ، و 5 فني مولدات ، مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، وأماكن إقامة للمغتربين ، وحوافز شاملة ، وتدرج وظيفي  .

 و على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مقر شركة أوبريت آي سي تي للاتصالات وصيانة شبكات المحمول عنوانها برج معمار المرشدي الدور الرابع - بجوار كوبري زهراء المعادي - طريق الاوتوستراد بالقاهرة ، أو التواصل هاتفياً على الرقم  01225042415 ، أو ارسال السيرة الذاتية للشركة عن طريق البريد الإلكتروني[email protected] .

كما يمكن للراغبين على التقدم لتلك الوظائف التوجه لديوان عام وزارة القوي العاملة في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - الإدارة العامة للتشغيل بالدور الرابع - من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر  ، للتقدم على الوظائف .

 

 

وزير القوى العاملة محمد سعفان بدء قبول طلبات الراغبين لشغل 94 فرصة عمل هندسة الاتصالات وصيانة شبكات المحمول بكالوريوس الهندسة والدبلومات المتوسطة الرواتب تبدأ من 2400 جنيه تأمين صحى واجتماعى إقامة للمغتربين وحوافز شاملة تدرج وظيفي 94 فرص في مجال هندسة الإتصالات قبول طلبات راغبي العمل

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