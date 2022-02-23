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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور بجانب الأهرامات

صدى البلد

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت مجموعة صور من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت حنان مطاوع ، في إطلالتها على الأهرامات بستايل كاجوال ، ونالت صورتها تفاعلا واسعا من متابعيها.

 

وعبّرت الفنانة حنان مطاوع ، عن سعادتها بنجاح حلقة “توت” من مسلسل “تحت السيطرة”. 

 

وقالت حنان مطاوع ، في تصريح لـ “صدى البلد”: “كانت تجربة لذيذة ومتخيلتش إن حلقة واحدة ممكن تعمل الرواج ده، ومبسوطة من النجاح”.

 

وأضافت: “حاليا” انتهيت من 15 حلقة بـ بعنوان “وش ثالث” وفرحانة بيهم جداً، واعتقد ان ده هيتعرض في رمضان، وهصور 15 حلقة لسة تانيين لحدوتة مختلفة".

 

يذكر أن حنان مطاوع، علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعام ٢٠٢٠ عن فيلمها "في يوم وليلة"،وذلك ضمن مهرجان "جمعية الفيلم السنوي"٢٠٢٠.

 

وعبرت حنان مطاوع ، عن سعادتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتبت: "صحيت علي الخبر الحلو ده، شكرا جمعيه الفيلم دي تعتبر الجائزة الثالثة ليا عن فيلم في يوم وليلة".

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