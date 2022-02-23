حياة كريمة.. أنشطة توعوية وحملات طرق أبواب واستطلاعات رأى ميداني بالمنوفية

أشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية انه قام فريق التوعية بشركة المنوفية بتنظيم حملات توعية بقرى مركز أشمون والشهداء لتعريف المواطنين بأهمية مشروعات حياة كريمة وكذلك طلاب المدارس.

واضاف نجيب ، أن الحملات شملت عدة أنشطة لتوعية المواطنين منها حملات لطرق الأبواب واستطلاع رأى ميدانى للمواطنين بقرية كفر السيد بمركز أشمون وكذلك توعية للمواطنين بمبادرة حياة كريمة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى مركز اشمون ضمن مبادرة حياة كريمة لتعريف المواطنين بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها.

كما قامت إدارة التوعية بتنظيم أنشطة توعوية للطلاب بمدرسة زاوية الناعورة الجديدة بقرية ساحل الجوابر التابعة لمركز الشهداء ؛ شملت تعليم الطلاب السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وكيفية الحفاظ عليها ، و لسهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوي، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 128 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.

