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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أهالي شلاتين يتوافدون على قافلة جامعة الأزهر الشاملة

جانب من القافلة
جانب من القافلة

توافد عدد من أهالي حلايب وشلاتين على عيادات قافلة جامعة الأزهر الشاملة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حيث شهدت القافلة في يومها الأول إقبالًا كثيفًا من المواطنين لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وأعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة عن بالغ تقديره للمشاركين في القافلة من أساتذة وأطباء وموظفين وإداريين ممن تحملوا مشاق السفر لتقديم خدمة مجتمعية متميزة  لأهالي حلايب وشلاتين وأبورماد، تؤكد التكافل الاجتماعي بين المصريين.

 

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على القوافل إن القافلة ستستكمل  خلال الأيام المقبلة  توقيع  الكشوفات الطبية وصرف الأدوية، وإجراء العمليات اللازمة وتوفير المستلزمات الطبية، بجانب توفير كشف طبي على الحيوانات وتطعيمها، وتقديم الدعم الزراعي، وزراعة  الأشجار المثمرة،و توفير  الحماية الاجتماعية من خلال صرف المواد الغذائية والأثاث المنزلي، وندوات توعوية، وتوزيع هدايا مدرسية، ودورات تدريبية على الحرف اليدوية والخط العربي ورسم الجداريات، إضافة إلى تسليم مشروعات إنتاج حيواني، وإجراء امتحانات للراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية،مشيرًا إلى أن القافلة تأتي  في إطار دعم الجامعة لجهود الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث تقام  بالتعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومرصد الأزهر للفتوى، ووحدة لم الشمل، وتستمر حتى 28 من فبراير الجاري برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، و الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.


وقدم  الشكر لأعضاء القافلة، وللجان المتابعة اليومية ممثلة في الدكتور إبراهيم السمدوني، والدكتور محمد فاروق، وشام علي مقررة اللجنة.

شلاتين أهالي حلايب جامعة الأزهر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة شيخ الأزهر

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