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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطربي المهرجانات الشعبية هيدمروا المجتمع بسبب الأغاني الهابطة

"المهن الموسيقية" عن حمو بيكا: مينفعش طالب سقط في الثانوية العامة يدخل هندسة

حمو بيكا
حمو بيكا

رد طارق مرتضي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، على أزمة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعد تصريحاته حول الفساد الذي يتعرض له من قبل النقابة خلال الفترة الماضية، مطالبا الأخير برفع دعوى قضائية للنائب العام ضد النقابة.

وقال طارق مرتضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء: "حمو فشل في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، متسائلاً هل من المعقول دخول طالب كلية الهندسة، بعد رسوبه في مرحلة الثانوية العامة".

ووجه طارق مرتضي رسالة، قائلا :"ما بينا النيابة ونثق في القضاء المصري، ومايحدث من مطربي المهرجانات الشعبية هراء واسفاف ومحدش فشل  هيغني رغم أنف الجميع". 

وأوضح المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية،أن هناك هجمة شرسة من مطربي ومؤدى المهرجانات الشعبية في  تدمير ثقافة المجتمع، بسبب الأغاني الهابطة التى تحتوى على ألفاظ بذيئة".

وكان مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته وأزمته الصحية، الجمعة الماضي، بعد عرض حلقته بمشاركة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ببرنامج "كلام الناس".

 

طارق مرتضى المهن الموسيقية مطرب المهرجانات دعوى قضائية اخبار التوك شو

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