بلاغات وتوعية.. الأعلى للإعلام: سنعمل على مواجهة السوشيال ميديا الرياضية وتجازوتها

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن السوشيال ميديا تلعب دورا هاما في نشر الروح الرياضية، متابعا: سنعمل على مواجهة السوشيال ميديا ومنع تجازوتها من خلال عدة مراحل.

واسترسل كرم جبر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أنه سيتم مواجهة السوشيال ميديا من خلال الرد على ما ينشر من أخبار كاذبة، عن طريق كبار النقاد الرياضين، بالإضافة إلى تقديم بلغات للنيابة العامة ضد المتجاوزين.

وأضاف :" التجاوزات سيتم محاربتها ومنعها، والكل يسعى إلى محاربتها، متابعا: نستهدف إنشاء ورش ودورات تدريبة للرياضيين لتنمية الرياضيين وتوعيتهم بالتوصيات.

وأشاد بالجلسة الحوارية، قائلا: لأول مرة يحضر الجلسة هذا الكم من القيادات الرياضية، متابعا: نستهدف تقديم إعلام رياضي مناسب للجميع.