تنفيذ 195 مشروعا ضمن حياة كريمة.. الري تكشف تفاصيل تأهيل الترع وتطوير الريف

قال الدكتور محمد غانم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والري، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير الريف المصري وخدمة حوالي 60 مليون مصري و وزارة الري تشارك في هذه المبادرة من خلال تأهيل الترع بجانب المشروع القومى لتأهيل الترع في 54 مركز في 20 محافظة بالجمهورية .

أضاف محمد غانم في مداخلة هاتفيه على قناة إكسترا نيوز أن الوزارة تستهدف تبطين أكثر من 20.000 كيلو متر من الترع بنهاية يونيو 2024 ، و المشاريع التي تقوم بها الوزارة الآن في أكثر من 3000 كيلو في الترع وتم الإنتهاء من أكثر من 1500 كيلو ونعمل في حوالي 1500 كيلو الأن.

أوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والري، أن عملية تأهيل الترع هي عملية شديدة الأهمية ولها دور رئيسي في تطوير الريف لأن تأهيل الترعه يتم تغيير شكلها بصورة جذرية بعد ما كانت مصدر للتلوث، وهذا التطوير في الترع لم يتم منذ عهد محمد علي.

عملية تأهيل الترع

أشار غانم إلى أن عملية تأهيل الترع أنهت المشاكل التي تحدث بين الفلاحين لإعاقة وصول المياه لبعضهم بشكل جيد من ناحية نقاء المياه وتدفقها للأراضي الزراعية .