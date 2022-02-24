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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرم جبر: الروح القتالية تميز لاعبي مصر أمام السنغال ونحاول نبذ التعصب الرياضي

صدى البلد

 

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على أهمية المؤتمر الذي عقد اليوم لضبط العمل الإعلامي في الجال الرياضي فكرة هائلة موضحا أن الإعلام الرياضي مؤثر في قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة صغار السن والسوشيال ميديا.


وتابع جبر في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC:"أول توصية للمؤتمر هو إيقاف المعاناة من انزلاق الإعلام الرياضي للسلوكيات الغير مرغوبة والالتزام بالشق القانوني والأخلاقي لوسائل الإعلام والإعلاميين الرياضيين".


وواصل: "على العاملين بالإعلام نبذ التعصب وقيادة الرأي العام، والاجتماع اليوم اتسم بالروح الجميلة بين جميع الحاضرين، ونأمل أن تكون ثمار هذا المؤتمر إيجابية".


وواصل: "نريد أن يكون الوسط الرياضي في منتهي الرقي، لا فرق بين أهلى أو زمالك أمام منتخب مصر، وموقف الشناوي وأبو جبل يجب أن يعلمنا ذلك".


وأكمل: "الروح القتالية أهم أسلحة المنتخب أمام السنغال، المنافس يتفوق علينا لأنه لاعبيه محترفين في أعظم الأندية العالمية، لكن الروح القتالية هي وسيلتنا للتأهل".


وأتم: "لن نسمح بمداخلات تليفزيونية تنال من قيم المجتمع وتحمل السب والقذف حتى لو كانت من الجمهور، والكل مسئول عن عمله، والفترة الحالية يجب أن يكون الجميع خلف المنتخب قبل مباراتي السنغال".

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