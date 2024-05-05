فتحي عبدالوهاب: حلقات المداح 4 بدأت بمناسبة ببن الخير والشر

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع، والذي عرض خلال شهر رمضان 2024، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني من أهم الاعمال الفنية في مشواره الفني.

وأضاف فتحي عبدالوهاب، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن دور الدكتور في سياق أحداث المسلسل في غاية الأهمية، متابعا أن لذلك كان لابد من بداية كل حلقة بمشهد مناظرة بين الدكتور والمداح اي بين الخير والشر.

وتابع الفنان فتحي عبدالوهاب، أن هناك جيش خلف الكاميرا لإخراج هذا العمل الفني بهذا الشكل وكنت أشعر إنني كنت في بيتي.

