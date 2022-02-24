حسني عبد ربه: الإسماعيلي يعاني الموسم الحالي بسبب مجلس الإدارة السابق

أكد حسني عبدربه نجم الإسماعيلي السابق أن الفريق يعاني بشدة خلال الموسم الحالي وذلك نتاج الوضع الصعب خلال السنوات الاربعه الماضية بسبب مجلس الإدارة السابق.

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت ٢ أن الإسماعيلي بحاجة لضم عدد من اللاعبين المميزين مشددا صفقات الفريق ليست علي المستوي المطلوب .

وتابع أن أزمة الإسماعيلي تكمن في المنظومة ككل وليس فقط اللاعبين.

وأضاف أنه استنكر بشدة من رحيل شكري نجيب حيث أنه كان لاعب مميز وكان يجب تجديد العقد معه.

وحقق نادى الجونة فوزا مهما على نادى الإسماعيلى بهدف نظيف في أول ظهور لحمد إبراهيم المدير الفنى الجديد للدراويش.