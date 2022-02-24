عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 10 مراكز خدمة مواطنين بالإدارات الطبية التابعة بالمنوفية

افتتاح 10 مراكز خدمة
افتتاح 10 مراكز خدمة المواطنين

اعلن الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية افتتاح 10 مراكز خدمة مواطنين بالإدارات الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

يأتي ذلك تسهيلاً على المواطنين وارتقاءً بمستوى الخدمة المقدمة من خلال الرد على تساؤلاتهم فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة أو استفساراتهم حول تلقي لقاح فيروس كورونا أو كيفية التسجيل على المنظومة الإلكترونية أو مواعيد الجرعات الاولى أو الثانية أو الجرعة التنشيطية بالإضافة إلى تقديم المساعدة  وكافة أوجه الدعم لحل ما يواجهم من عقبات أو مشكلات.

جاء ذلك على هامش فعاليات حملة (لا انتظار - لا زحام) الموسعة لتطعيم لقاحات فيروس كورونا التي تتم على أرض المنوفية من منزل إلى منزل من خلال 1700 فرقة ثابتة و متنقلة بجميع أنحاء المحافظة لتتويج تلك الجهود المبذولة من القطاع الصحي وجميع القطاعات التنفيذية المعاونة منذ تدشين الحملة وانطلاق فعالياتها حتى الآن من أجل خدمة طبية متميزة للمواطنين.

 

محافظة المنوفية المنوفية مراكز خدمة المواطنين اخبار المحافظات تطعيم لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

إحباط 3 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

وسائل إعلام: انفجارات قوية تهز عاصمة أوكرانيا كييف.. فيديو

هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في أنحاء أوكرانيا ..فيديو

ترشيحاتنا

جونسون: بوتين اختار طريق الدم والدمار

3 جزاءات تأديبية لـ مزاولى مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة | تفاصيل

أخبار الرياضة.. فتوح يقترب من أياكس.. موقف الخطيب من ضم طارق حامد.. تطورات الحالة الصحية لـ بانون

سر لغز الدبابات "z" الروسية المتواجدة أمام الحدود الأوكرانية

ذكرى رحيل عزيز عثمان | قصة زواجه من نجمة جميلة ووفاته بسببها

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرة روسية في الشرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ