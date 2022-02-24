افتتاح 10 مراكز خدمة مواطنين بالإدارات الطبية التابعة بالمنوفية

اعلن الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية افتتاح 10 مراكز خدمة مواطنين بالإدارات الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

يأتي ذلك تسهيلاً على المواطنين وارتقاءً بمستوى الخدمة المقدمة من خلال الرد على تساؤلاتهم فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة أو استفساراتهم حول تلقي لقاح فيروس كورونا أو كيفية التسجيل على المنظومة الإلكترونية أو مواعيد الجرعات الاولى أو الثانية أو الجرعة التنشيطية بالإضافة إلى تقديم المساعدة وكافة أوجه الدعم لحل ما يواجهم من عقبات أو مشكلات.

جاء ذلك على هامش فعاليات حملة (لا انتظار - لا زحام) الموسعة لتطعيم لقاحات فيروس كورونا التي تتم على أرض المنوفية من منزل إلى منزل من خلال 1700 فرقة ثابتة و متنقلة بجميع أنحاء المحافظة لتتويج تلك الجهود المبذولة من القطاع الصحي وجميع القطاعات التنفيذية المعاونة منذ تدشين الحملة وانطلاق فعالياتها حتى الآن من أجل خدمة طبية متميزة للمواطنين.